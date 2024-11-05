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رياضة

بمشاركة تريزيجيه، الريان القطري يهزم باختاكور بدوري أبطال آسيا

تريزيجيه
تريزيجيه

فاز فريق الريان القطري، بقيادة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خارج ملعبه على باختاكور الأوزبكي (1 / 0)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار مباريات الجولة الرابعة من البطولة القارية.

 

أحرز حازم شحاتة هدف الريان في الدقيقة 51.

وحصد الريان أول 3 نقاط له بالبطولة بعد خسارته في أول 3 مباريات، وجدد آماله في التأهل بعدما ارتقى للمركز السابع، بينما تجمد رصيد باختاكور عند نقطتين في الترتيب التاسع.

وضمت القائمة التي اختارها المدرب يونس علي، النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وجاءت كالتالي:

 قائمة الريان القطري لمواجهة باختاكور الأوزباكي

فهد يونس، سامي حبيب، باولو فيكتور، مراد ناجي، حازم أحمد، جوليان دو سارت، ديفيد غارسيا، عبدالعزيز حاتم، رودريجو تاباتا، محمود حسن تريزيجيه، روجر جديش، أندريه أمارو، عادل بدر، تميم منصور، عبدالرحمن الحرازي، محمد سراج، فرانسيسكو جينيلا، خالد علي، علي قادري، عميد محاجنه، محمد صالح، جوشوا برينت، وأشرف بن شرقي.

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