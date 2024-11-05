الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الصين تعد بانفتاح أوسع أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي

اجتماع رئيس مجلس
اجتماع رئيس مجلس الدولة الصيني مع ممثلي الشركات، فيتو

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم، إن الصين ستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام العالم الخارجي، بغض النظر عن كيفية تغيير البيئة الدولية.

أدلى رئيس مجلس الدولة الصيني، بهذه التصريحات خلال اجتماع مع نخبة من العارضين والمشترين الحاضرين في معرض الصين الدولي السابع للاستيراد، من بينهم "سينوبسيس" و"جنرال إلكتريك" و"إم إس دي" و"تشاينا فاو جروب".

وأعربت الشركات ذات التمويل الأجنبي في الاجتماع عن تفاؤلها تجاه السوق الصينية، قائلة إنها ستعزز حضورها وستزيد من استثماراتها في البلاد.

وقال لي تشيانغ، إنه على الرغم من بطء وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، ظلت العمليات الاقتصادية الشاملة في الصين مستقرة بشكل عام وشهدت تقدما، مؤكدا أن السوق الصينية لا تزال واحدة من أفضل الخيارات للشركات العالمية.

وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن الصين ستواصل تسهيل الوصول إلى السوق والدفع نحو التوسع المنظم للانفتاح في قطاعات مثل الاتصالات والتعليم والثقافة والرعاية الطبية.

وتعهد بمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص متساوية في الوصول إلى عوامل الإنتاج، وتراخيص التأهيل، والمشاركة في المشتريات الحكومية، وغيرها من المجالات.

وأعرب عن أمله في أن تصبح الصين وجهة تصدير للشركات الأجنبية وأيضا أرضا للاستثمار وريادة الأعمال، ما يسهل الروابط الأوثق بين الصين والسوق العالمية.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يواصل رواد الأعمال الصينيون والأجانب دعم العولمة الاقتصادية بقوة، والعمل معا لتعزيز التقدم التكنولوجي والتحديث الصناعي، وتعزيز محركات نمو جديدة للاقتصاد العالمي.

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