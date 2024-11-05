افتتاح معرض الصين الدولي السابع للاستيراد في شانغهاي (صور)

افتتحت الدورة الأحدث من معرض الصين الدولي للاستيراد، وهو أول معرض على المستوى الوطني في العالم مخصص للاستيراد، اليوم، في شانغهاي.

وألقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خطابا رئيسيا في حفل افتتاح معرض الصين الدولي السابع للاستيراد ومنتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي.

معرض الصين الدولي للاستيراد، فيتو

وقال لي، إن الصين واصلت ترجمة أقوالها إلى أفعال فيما يتعلق بتوسيع الانفتاح، مضيفا أنه تم خفض إجمالي مستوى التعريفات الجمركية الصينية إلى 7.3 بالمئة، لتتجاوز هدفها المحدد بنسبة 9.8 بالمئة.

وتابع، قائلا: إن بلاده طبقت بشكل كامل جميع إجراءات الانفتاح التي تم الإعلان عنها في معرض الصين الدولي السادس للاستيراد، بما في ذلك إلغاء جميع العناصر الخاصة بالصناعات التحويلية المدرجة في القائمة السلبية الوطنية للاستثمار الأجنبي.

معرض الصين الدولي للاستيراد، فيتو

وأضاف أن الصين مستعدة لفتح سوقها الضخمة بشكل أكبر، وستواصل توسيع وصول السوق بطريقة منظمة إلى قطاعات من بينها وسائل الاتصالات والانترنت والتعليم والثقافة والرعاية الصحية.

وقال لي: إن الأسس السليمة للاقتصاد الصيني لا تزال كما هي، وإن البلاد قادرة على تعزيز النمو السليم والمطرد للاقتصاد، مضيفا أن الصين واثقة من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام والتنمية المستقبلية لاقتصادها.

معرض الصين الدولي للاستيراد، فيتو

واجتذب معرض الصين الدولي السابع للاستيراد، الذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، نحو 3500 عارض من 129 دولة ومنطقة. كما سجل رقما قياسيا جديدا مع حضور 297 شركة من شركات "فورتشن جلوبال 500" إلى جانب قادة الصناعة.

ومن المقرر الكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات جديدة وخدمات جديدة خلال المعرض، وهو ما يعتقد الخبراء أنه مؤشر قوي على ثقة الشركات العالمية في السوق الصينية والتزامها بمزيد من التطوير في الصين على الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء.