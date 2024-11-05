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محافظ الغربية يفتتح مشروع تأهيل الورش المركزية بمحطة مياه الملاحة بطنطا

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح مشروع تأهيل الورش المركزية

 افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، مشروع تأهيل الورش المركزية بمحطة مياه الملاحة بطنطا فضلا عن تفقد المحطة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام بجميع المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، لاسيما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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جاء ذلك بحضور، الدكتور المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

 

 وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية تفقد المحافظ ورشة الموبيناج (لف المحركات ) والتي يعمل بها 12 فني بطاقة إصلاح 25 محرك/شهر، ورشة صيانة المولدات ويعمل بها 7 مهندسين وفنين بطاقة إصلاح 12 مولد/شهر، ورشة اللحام والحدادة وتضم 8 فنيين وتصنع 20 منتج /شهر، ورشة تصنيع اللوحات الكهربية ويعمل بها 8 مهندسين وفنين وتصنع 5 لوحات/شهر، فضلا عن تفقد ورش المعدات الثقيلة ويعمل بها 15 مهندس وفني بطاقة صيانة 13 معدة /شهر.

وأشاد المحافظ بمجمع الورش والذي سيقوم بصيانة جميع المعدات الخاصة بالشركة من خلال العمالة المدربة والمؤهلة للقيام بالأعمال وشدد علي الالتزام بارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية وكذلك تعليمات الأمن الصناعي للحفاظ علي العنصر البشري.

وتفقد المحافظ المحطة المرشحة الملاحية بطنطا والتي تقام على مساحة 16 فدانا و6 قيراطا، 
واستمع المحافظ لشرح عن المحطة والتي تم إنشاؤها على مرحلتين المرحلة الأولى بطاقة تصميمية ١٤٠٠ لتر / ثانية بتكلفة إجمالية ٤١١ مليون جنيه وتم دخولها الخدمة في ۲۰۱۱، والمرحلة الثانية بطاقة تصميمية ٦٠٠ لتر / ثانية بتكلفة إجمالية ۱۲۰ مليون جنيه وتم دخولها الخدمة في ۲۰۲۰ وتخدم المحطة حي أول طنطا بالكامل، بالإضافة إلى ٢٤ قرية تابعة لمركز طنطا من خلال شبكات بطول ٨٢ كم.

 كما حرص المحافظ، على متابعة سير العمل بمعمل المحطة وذلك لضمان جودة وسلامة المياه المنتجة وللتأكد من مطابقتها للمعايير المصرية، وأكد محافظ الغربية أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير مياه صحية ونقية لكل القرى والنجوع، حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين، مشيدًا بالأجهزة المتقدمة والدقيقة التي توجد بالمعمل وفقًا لأحدث المواصفات القياسية.

 

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