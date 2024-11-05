الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

شريف الشربيني: استراتيجية المدن الخضراء تهدف لمواجهة التغيرات المناخية

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن الخضراء تمثل مستقبلًا تتناغم فيه الحياة الحضرية مع البيئة، ومن خلال تبني ممارسات وتقنيات مستدامة، تعمل هذه المدن كنماذج يحتذي بها الآخرون، مما يمهد الطريق لعالم أكثر استدامة ومرونة، مشيرًا إلى أن تبني مبادئ المدن الخضراء يمكن أن يؤدي إلى مجتمعات أكثر صحة وكوكب أكثر صحة.


جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق استراتيجية العمران الأخضر، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضرى العالمى، حيث استهل كلمته بالترحيب بالحضور الكريم فى النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى والذى تستضيفه القاهرة، وسيركز على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس.


وأضاف وزير الإسكان، أن محور استراتيجية مصر الجديدة للأبنية الخضراء، تعمل على تشجيع زيادة كفاءة استخدام الطاقة عند كل منعطف لخفض الانبعاثات، وتوفير الإنفاق، وتحفيز فرص العمل الجديدة، والابتكار في اقتصادنا، موضحًا أن استراتيجية المدن الخضراء في مصر تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل حضري مستدام، ومن خلال دمج الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف مصر إلى إنشاء مدن ليست صالحة للعيش فحسب، بل قادرة أيضًا على مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتوسع الحضري.


وقال الوزير: يعتمد البناء الأخضر على إدارة استهلاك المياه والطاقة وتحسينه، وتعزيز مواد البناء المستدامة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء أنظمة التنقل الحضري المستدامة، وضمان الجودة في كل من البيئة المبنية الداخلية والخارجية، وتنفيذ الإدارة الشاملة للنفايات، وتشمل الأهداف الأساسية لاستراتيجية المدن الخضراء في مصر ما يلي، الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة المساحات الخضراء.


واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته قائلًا: في حين أن السعي وراء المدن الخضراء يمثل العديد من التحديات، فإن التغلب عليها أمر ضروري للتنمية الحضرية المستدامة، ومن خلال الحلول المبتكرة والجهود التعاونية والالتزام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، يمكن للمدن أن تتحول إلى مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة تكون بمثابة نماذج للمستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

زيادات جديدة في أسعار السجائر

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو)

ترامب وزوجته يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

منوعات

المزيد

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية خلال القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بالنجاح وسماع أخبار سارة

تعرف على كيفية التقرب إلى الله وتحصين النفس

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads