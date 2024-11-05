انطلاق تصفيات مسابقة "رواد العربية" بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية

انطلقت فعاليات تصفيات مسابقة "رواد العربية - فن الإعراب" بالمنطقة الازهرية بالإسكندرية على مستوى الإدارات التعليمية، وتمت التصفيات في الإدارات وفق الجداول المعلنة مسبقًا.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الإسكندرية، وأيمن جاويش، الوكيل الثقافي للمنطقة، وبإشراف هيام عبد الفتاح زرد، موجه عام اللغة العربية

حيث شاركت جميع المراحل التعليمية الثلاث بإشراف موجهين ومشرفين مختصين إلى جانب منسقي الإدارات، وقد جرت التصفيات في أجواء منظمة وآمنة وهادئة، وبكفاءة عالية.

وتستمر المنافسات حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستتواصل التصفيات بين الإدارات في إطار السعي لاختيار الأفضل بين طلابنا.

وقد استقبل الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، الوكيل الثقافي، الدكتورة داليا الهواري، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، بجامعة الإسكندرية، بحضور نعمة علام، القائم بأعمال موجه عام اللغة الإنجليزية، بديوان عام المنطقة.

وذلك في إطار دعم الأزهر الشريف ومساندة البحث العلمي، حيث تم التنسيق لإجراء بحث بعنوان "التربية والتعليم من أجل التوعية بالتغيرات المناخية في مصر"، وفي بعض المعاهد التابعة للمنطقة.