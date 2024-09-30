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محافظات

محافظ قنا يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى ضمن مبادرة "بداية"

الدكتور خالد عبدالحليم،
الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ  قنا، فيتو

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ  قنا، إستلام 2 طن لحوم بلدية بمشروع صكوك الأضاحي ضمن مبادرة "بداية " التابعة لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز "قنا، ابوتشت، فرشوط، الوقف " طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

مشروع صكوك الأضاحي
ومن جانبه قال محافظ قنا، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعًا قوميًا ووطنيًا يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمنا الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، معربًا عن تقديره لكل من ساهم بجهد أو مال في المشروع.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن المشروع يخضع لمتابعة من قبل وزارة الأوقاف بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها، موضحا أن توزيع اللحوم سواء من خلال مشروع صكوك الطعام أو صكوك الأضاحي مستمر بمحافظة قنا علي مدار العام بواقع 2 طن شهريا.

التضامن الاجتماعي بقنا
 وأشار وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين.

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