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محافظات

محافظ قنا يشهد استلام الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحى

لحوم الاضاحي،فيتو
لحوم الاضاحي،فيتو

شهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، إستلام الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحى، التابع لوزارة الأوقاف بواقع 2 طن لحوم بلدية بواقع 2000 كيلو، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز "نجع حمادي – دشنا- نقادة – فقط – قوص " طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وفضيلة الشيخ محمد زكي وكيل وزارة الأوقاف، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وقال محافظ قنا، إن مشروع صكوك الأضاحي واحد من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعًا قوميًا ووطنيًا يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مثمنا الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، معربًا عن تقديره لكل من ساهم بجهد أو مال في المشروع.

توزيع اللحوم مستمر بقنا

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن المشروع يخضع لمتابعة من قبل وزارة الأوقاف بداية من عملية تلقي التبرعات وصولًا إلى توزيع اللحوم على مستحقيها، موضحا أن توزيع اللحوم مستمر بمحافظة قنا علي مدار العام بواقع 2 طن كل شهر.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إلى أنه تم تحديد الأسر التي سيتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية وسيتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين.

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الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا

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