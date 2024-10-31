التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص الجنوبي

قال التلفزيون السوري، اليوم الخميس، إن هناك عدوانا إسرائيليا على منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي.

عدوان إسرائيلي علي دمشق

والأسبوع الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".

وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيًّا في حي كفر سوسة بالعاصمة دمشق".

هجمات إسرائيل على سوريا

وتشن إسرائيل منذ سنين هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وقد زادت وتيرتها منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.