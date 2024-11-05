"مطوري القاهرة الجديدة" تقترح حزمة من الإجراءات لتفعيل تصدير العقار

استعرض محمد غباشي، أمين عام جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، عددًا من الآليات التي تدعم توجه الدولة والقطاع الخاص نحو التوسع في تصدير العقار، وتساهم في تعزيز هذا الملف الحيوي الذي يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، خاصة مع المزايا التنافسية التي يتمتع بها العقار المصري في ضوء التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر حاليًا.

وأضاف أنه تزامنًا مع انعقاد فعاليات "منتدى التنمية الحضرية" والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 4 وحتى 8 نوفمبر الجاري في مصر، فإن هناك فرصة قوية للتوسع في جذب اهتمام العملاء الأجانب المتواجدين في مصر لحضور المنتدى، بحيث يتم التركيز على تعريفهم بحجم النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، مع عرض مشروعات عقارية تقدم منتجات عقارية تنافس عالميًا وتتناسب مع اختيارات العميل الأجنبي، لافتًا إلى أن المنتدى سيكون نواة قوية للتوسع في ملف تصدير العقار.

وأوضح أن الآليات المقترحة للتوسع في تصدير العقار تتضمن إنشاء منصة إلكترونية عبارة عن موقع إلكتروني وتطبيق إلكتروني، بحيث يضم الموقع الإلكتروني والتطبيق شركات التطوير العقاري المعتمدة لدي الدولة والمسموح لها بيع الوحدات السكنية والتجارية للأجانب، بالإضافة إلى عمل نموذج عقد بيع موحد للأجانب ومعتمد من خلال الجهات المختصة.

وأكد أن أبرز العوامل التي تحقق نجاح ملف تصدير العقار تتضمن تقديم تسهيلات حكومية بحيث يتم تسليط الضوء على الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين العرب مثل تسهيل إجراءات التملك، وتوفير خيارات دفع بالعملات الأجنبية، وتقديم ضمانات قانونية تطمئن العميل على استثماراته.

وأشار إلى أن هذه العوامل تتضمن أيضًا محور الأسعار التنافسية، بحيث يتم مقارنة أسعار العقارات في مصر بأسعار الدول العربية الأخرى، مع التركيز على القيمة مقابل السعر التي تقدمها العقارات المصرية، لافتا إلى أهمية التركيز على الجاذبية السياحية بحيث يتم ربط الاستثمار العقاري بالجاذبية السياحية لمصر، وتسليط الضوء على المشاريع العقارية التي تقع في مناطق سياحية.

وأضاف أهمية التركيز على النمو الاقتصادي المستمر في مصر، والذي يعتبر عاملًا جاذبًا للاستثمار العقاري، فالعميل الأجنبي يبحث عن اقتصاد مستقر وينمو باستمرار ليحقق عائدًا مرتفعًا على استثماراته، كما أنه يبحث عن عنصر الاستدامة في التطوير والتنمية، وهو ما يتواجد في السوق المصري في ضوء خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة التي تقوم بتنفيذها.

وأشار إلى أهمية الحصول على آراء الخبراء في مجال العقارات حول مستقبل هذا القطاع في مصر، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع العقارات المصري، وتقديم توصيات لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في مصر، وهو ما يحتاج العميل الأجنبي لمعرفته قبل الدخول للسوق المصري، وتساهم الإجابة على هذه الأسئلة في تكوين صورة شاملة عن شراء عقار في مصر.

وأكد أهمية تقديم قصص نجاح لمستثمرين عرب قاموا بالاستثمار في مصر، بحيث يتم تسليط الضوء على تجاربهم وكيف استفادوا من هذا الاستثمار، فالعميل الأجنبي يريد رؤية تجربة حقيقية وناجحة أمامه تساعده في اتخاذ القرار والاستثمار في السوق العقاري المصري.