«يا نجف بنور يا قمر بيدور».. أسعار النجف في درب البرابرة.. الدلاية بـ 200 جنيه والكريستال بـ 900.. والمودرن والكلاسيكي والخشبي «أبرز الأنواع» (فيديو وصور)

درب البرابرة هو واحد من أشهر الشوارع في منطقة العتبة بالقاهرة، هذا الشارع معروف بتشكيلته الواسعة من محلات النجف والإضاءة، حيث يمكن للزوار العثور على أنواع متنوعة من النجف بدءًا من التقليدي إلى الحديث.

وجاءت أبرز أنواع النجف في درب البرابرة كالتالي:

نجف كريستال: يتميز بالفخامة والبريق، ويضيف لمسة راقية لأي مكان. نجف مودرن: تصميمات بسيطة وعصرية تناسب المنازل الحديثة. نجف كلاسيكي: يتميز بالأناقة والتفاصيل الدقيقة التي تناسب الطابع التقليدي. نجف خشبي: يضفي شعورًا دافئًا وطبيعيًا، مناسب للمنازل ذات الطابع الريفي.

أسعار النجف في المحال التجارية

في درب البرابرة، يمكن العثور على العديد من المحلات المتخصصة في بيع النجف بأشكاله المتنوعة وأسعاره المتفاوتة.

وهذه المحلات توفر منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية، مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين عند تجديد أو تزيين منازلهم.

إذا كنت تبحث عن إضافة لمسة مميزة لمنزلك أو تبحث عن قطعة نجف تناسب ذوقك وميزانيتك، فإن درب البرابرة هو المكان المناسب للزيارة، وتجربة التسوق هناك ليست فقط عن الشراء، بل هي رحلة لاستكشاف تصاميم مبدعة ومبتكرة.

اسعار النجف بالعتبة

وتشهد محلات النجف في منطقة العتبة إقبالًا كبيرًا، حيث رصدت عدسة "فيتو" أحدث الأسعار والأنواع المتوفرة في أحد المحال التجارية، حيث قدم «أحمد الشيخ» أحد البائعين معلومات وافية عن هذه الأنواع.

أنواع النجف وأسعارها

المعلقات: تبدأ أسعار المعلقات من ٧٥ جنيها، وهي مناسبة للمطابخ وغرف النوم.

أما الأشكال الثلاثية فتبدأ أسعارها من ٢٥٠ جنيها للمصري و٤٥٠ جنيه للمستورد.

الشكل الكبير الذي يتكون من ٦ لمبات يتراوح سعره بين ٦٥٠ و٧٥٠ جنيها.

كما يوجد شكل العمود الأفقي الموزع عليه لمبات بسعر ٦٠٠ جنيه، وشكل الوردة المعدن ذات الـ ٥ لمبات بسعر ٦٥٠ جنيها.

الدلايات: تبدأ أسعار الدلايات من ٢٠٠ جنيه وتصل إلى ٥٥٠ جنيها. تتنوع مواد تصنيعها بين البايركس المقاوم للكسر والحرارة والزجاج العادي.

النجف الكريستال

المستورد: يبدأ من ٩٠٠ جنيه.

المصري: يبدأ من ٦٥٠ جنيها.

المقاس ٤٠ سم: سعره ١١٠٠ جنيه.

المقاس ٥٠ سم: سعره ١٥٥٠ جنيها.

المقاس ٦٠ سم: سعره ٢٠٥٠ جنيها.

الكريستال السهم: مقاس ٤٠ سم: سعره ١٠٠٠ جنيه. مقاس ٥٠ سم: سعره ١٤٠٠ جنيه. مقاس ٦٠ سم: سعره ١٧٥٠ جنيها.



النجف المودرن ليد

تتكون من ٣ قطع مستطيلة أو مربعة أو سداسية أو دائرية بسعر ٧٥٠ جنيها.

النجف النحاس الكلاسيك

نجف بحفور عليه تجاويف: ٥ أذرع: بسعر ١١٥٠ جنيها. ٦ أذرع: بسعر ١٥٠٠ جنيه. ٨ أذرع: بسعر ٢٢٥٠ جنيها. ١٠ أذرع: بسعر ٢٥٥٠ جنيها.

نجف نحاس سادة بدون حفر وتجاويف: ٦ أذرع: بسعر ٤٥٠٠ جنيه.



تغييرات الأسعار

جدير بالذكر أن الأسعار شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة الضعف قبل أربعة أشهر، ولكنها انخفضت بعد ذلك بنسبة بسيطة.