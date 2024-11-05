القبض على المتهمين بسرقة مقتنيات ثمينة من شقة بالعجوزة
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بسرقة مقتنيات ثمينة من داخل شقة بمنطقة العجوزة.
تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من "م. ف " مؤرخ بسرقة شقته بدائرة القسم، وتبين أن لصوصًا تسللوا إلى شقته؛ وسرقوا 56 كتابًا نادرا، وتمثالًا من البرونز وتمثالًا آخر أكريليك، من داخل الشقة.
وعقب تقنين الاجراءات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتحرير محضر بالواقعة.
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