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تكريم الفائزين بمسابقة "من سيربح المعلومة" في مكتبة الإسكندرية

مسابقة من سيربح المعلومة
مسابقة "من سيربح المعلومة"

 نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء بقطاع المكتبات بالتعاون مع  إدارة المنتزه أول التعليمية بمحافظة الإسكندرية، حفل ختام مسابقة “من سيربح المعلومة” للمدارس الصيفية للتميز والإبداع.

 

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 وتعد المدارس الصيفية للتميز والإبداع منصة مهمة لتشجيع القراءة والمعرفة لدى طلاب المدارس، وتساهم في تنمية مهاراتهم البحثية والتحليلية.
شهدت فعاليات المسابقة تنافسًا كبيرًا بمشاركة 16 مدرسة حكومية، حيث شارك ما يقرب من 130 طالبًا وطالبة من الفئة العمرية بين 12 و15 عامًا، في محاولة لإثراء المعلومات العامة لدى النشء، وتنمية مهارات المشاركين والعمل على تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة في المسابقة.
وفاز بالمركز الأول مدرسة (محمد رجب ميامي الرسمية لغات)، وبالمركز الثاني مدرسة (الفاروق الإعدادية بنات)، وأيضًا فازت مدرسة (محمد رجب ميامي الرسمية لغات) بالمسابقة التي أقيمت على صفحة التواصل الاجتماعي لمكتبة النشء بمنصة "فيسبوك".
وشهد الحفل عدة تكريمات جاء في صدارتها تكريم الراحل خالد حسين؛ أخصائي رئيس بمكتبة النشء بمكتبة الإسكندرية وصاحب فكرة مسابقة “من سيربح المعلومة؟”

 

 وحرصت المكتبة على دعوة والدته وزوجته تكريمًا لذكراه وبصمته الكبيرة، ثم تم تكريم جميع الطلاب المشاركين وتسليمهم شهادة تقدير وكتاب.
تأتي تلك المسابقة  في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

 

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