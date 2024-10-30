فوز خالد الأمير مدير مكتب فيتو بعضوية نقابة الصحفيين فى الإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، نتائج فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية.

قالت اللجنة إن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية 190 عضو حضر منهم للإدلاء بأصواتهم 149 عضو.

وأضافت اللجنة أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة على مقعد النقيب 145 صوت وبينما الأصوات الباطلة 4 أصوات.

وأشارت أن عملية الفرز أسفرت عن حصول رزق الطرابيشي على 70 صوتا وشوكت سعد 55 صوتا ونبيل أبو شال 20 صوتا.

وأضافت أن بناء على ذلك فإنه سيتم إجراء الإعادة على مقعد النقيب بين رزق الطرابيشي وشوكت سعد لعدم اكتمال النصاب القانوني 50+1.

وأشارت أنه من المقرر أن تجرى الإعادة اليوم في تمام الساعة 7.30 مساء وحتى الساعة 9.30 مساء.

وعن فرز أصوات الناخبين على 3 مقاعد العضوية، أعلنت اللجنة عن فوز كلا من رامي ياسين بحصوله عن 101 صوت وبسمة الشحات حصلت على 93 صوتا وحصل خالد الامير على 70 صوتا.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إجراءات العملية الانتخابية على النحو التالي وتتولى هيئة النيابة الإدارية الإشراف على عملية الفرز والتصويت وإعلان النتيجة.



ويبدأ فتح باب تسجيل الأسماء في الجمعية العمومية، والتصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية، والتجديد النصفي للأعضاء في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، وينتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.



وفي حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50%+1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تؤجل الانتخابات إلى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).



وفي حالة عدم حصول أي مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، تُجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك من الساعة السادسة، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.



وفي حالة تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تُجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقًا لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970) إذا وجد داخل مقر النقابة مَن لم يتمكن من التصويت عند الخامسة، يبقى الباب مفتوحًا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب يبطل الصوت.



ويختار الناخب اسمًا واحدًا من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهم ثنائيًا على الأقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت.