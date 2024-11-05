تعرف على الأكثر إنفاقًا وتأثيرًا على الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وصل إنفاق المرشحين للرئاسة الأمريكية؛ دونالد ترامب وكامالا هاريس على حملات الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأرقام غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

قيمة الإنفاق على الدعاية الانتخابية الأمريكية

ووصلت قيمة الإنفاق إلى أكثر من 16 مليار دولار من الإنفاق على الحملات الانتخابية والإعلانية والدعائية.

وفي الساعات الأخيرة للحملة الانتخابية، يغمر كلا الجانبين مواقع التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون والإذاعة بجولة أخيرة من الدعاية، ويتسابقان للوصول إلى الناخبين في منازلهم وإجراء المكالمات.

الإنفاق لصالح الديمقراطيين

ووفقًا لتحليل أجراه مركز "برينان" و"مشروع ويزليان" وموقع "أوبن سيكريتس"، أنفق المعلنون السياسيون في الولايات المتحدة أكثر من 619 مليون دولار على الإعلانات الرقمية في منصات الشركتين الأكبر جوجل وميتا، بين بداية عام 2023 ونهاية أغسطس من هذا العام.

وبحسب التحليل، كان الإنفاق لصالح الديمقراطيين أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ الإنفاق للجمهوريين، لكنه يشير إلى احتمالية انتقال الجمهوريين للإنفاق في منصات أخرى غير جوجل وميتا.

وأوضح التقرير المشترك أن حملة أنفقت أكثر من 180 مليون دولار على الإعلانات الرقمية عبر منصات مملوكة لشركتي ميتا وجوجل، بينما بلغ إنفاق ترامب وداعمين ربع هذا المبلغ.

من جانبها قالت مستشارة السياسة الرقمية، كريستينا بودنر، في تصريحات اعلامية: إن هاريس أنفقت أكثر من ترامب على منصات فيسبوك وإنستجرام وسناب شات، والتي وصلت إلى ما يقرب من 55 مليون دولار لإعلانات ميتا على مدى فترة 3 أشهر، من أواخر يوليو إلى أوائل أكتوبر 2024، مقارنة بستة ملايين دولار فقط لترامب.

لكن علي الرغم من ذلك ساعد أسلوب ترامب غير التقليدي الذي يعتمد على الانتقاد اللاذع للخصوم السياسيين في بناء قاعدة شعبية يعتبر ولاؤها له مرتفعًا.