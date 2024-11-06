هل يحق للمرأة العاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها وفقا للقانون؟
وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على حق العاملة إنهاء عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.
حالات إنهاء العاملة لعقد العمل فى القانون
وتنص المادة 54 من قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها.
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
مع مراعاة ألا يؤثر ذلك في الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
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