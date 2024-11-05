ثعبان الأصلة يثير الرعب في السودان.. يشبه الأناكوندا وطوله 6 أمتار.. يخرج من النيل لابتلاع المواشي.. وتحذير بعدم الاقتراب منه

حالة من الرعب الشديد انتابت عدد من المناطق الشمالية في السودان، بعد ظهور ثعبان "الأصلة"، الذي يصل طوله إلى نحو 6 أمتار، ويمكنه ابتلاع "بقرة" كاملة، الأمر الذي أثار فزع السكان خوفًا على أطفالهم، بعد أن أثير أن الثعبان يمكنه ابتلاع طفل يصل عمره 15 عامًا.

ظهور ثعابين ضخمة في السودان



ظهور ثعابين ضخمة من نوع (الأصلة) تهاجم بشكل متكرر حظائر الماشية وتعود إلى النيل، وصفها البعض بأنها ظاهرة غريبة تشهدها منطقة المحس شمالي السودان، وأصبحت مصدر قلق ورعب.

إصطياد ثعبان الاصلة فى السودان، فيتو



تداول سكان قرية أوسلي بشمال السودان مقطع فيديو مرعب، يظهر ثعبانًا ضخمًا من نوع "أصلة"، ابتلع ماعزًا، ويظهر الثعبان في الفيديو وهو في حالة انتفاخ بسبب عملية الابتلاع، مما أثار الذعر بين السكان الذين قاموا بتوثيق الحادثة.

كما ظهرت ثعابين الأصلة الضخمة داخل مياه النيل، والتي وصفت بأنها تشبه ثعبان "الأناكوندا"، الأمر الذي أثار الرعب بين سكان جزيرة صاي بالمنطقة الشمالية في السودان، حيث ظهرت ثعابين أصلة الضخمة داخل مياه النيل، الأمر الذي أفزع سكان قرية عدو بجزيرة صاي التابعة للولاية الشمالية بالسودان.

لغز ظهور ثعابين تشبه الأناكوندا في السودان



ووصف البعض ظهور ثعبان الأصلة الضخم بأنه "لغز وظاهرة غريبة" تشهدها شمال السودان، حيث تهاجم الثعابين الضخمة مناطق تربية المواشي، بشكل متكرر وتعود إلى النهر مرة أخرى.

مواطنون في منطقة أُوسلي بالولاية الشمالية يتمكنون من الامساك بثعبان كبير ( أَصَلَة)، تخرج الأفاعي والعقارب في موسم الامطار والفيضانات ومع السيول الحالية يجب توخي الحيطة والحذر. pic.twitter.com/SydyaoYxI7 — 👑الملكة👑 (@almaleekaah) September 2, 2024



بدأت مخاوف ورعب أهالي شمال السودان من ثعبان "أصلة" الضخم عندما حذر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منها، وتبنت التحذير صفحة "ديار الدناقلة" السودانية، من ظاهرة الثعابين الضخمة وكتبت "تنبيه.. ظاهرة غريبة تشهدها شمال السودان وخصوصا منطقة المحس وهي ظهور ثعابين ضخمة من نوع (الأصلة) وتهاجم بشكل متكرر الزرائب وتعود الى النهر".

وقال أحد شهود العيان من المنطقة الشمالية ويدعى وردي محمد على كردي، أحد سكان حي عدو بقرية صاي، ويعمل في حرفة صيد الأسماك، عن ظهور ثعبان "أصلة" الضخم، أو "أناكوندا" البحر، إن هذا النوع منتشر بصورة مخيفة داخل مياه النيل في المنطقة، مرجحًا قدوم هذا النوع من الثعابين عبر مياه النيل.

ثعبان الأصلة قادر على ابتلاع طفل 15 عامًا



وذكر شاهد العيان أن الصيادين أثناء تفقدهم لشباك صيد الأسماك عثروا على ثعبان ضخم داخل الشباك، يصل طوله 5 أمتار، تمكن العمال من قتله بعد استخراجه من الشباك.

الإمساك بثعبان الأصلة في السودان، فيتو



وأوضح شاهد العيان أن هذه الظاهرة لم تكن الأولي بالنسبة لهم، وأنها تكررت بصورة ملفتة، مناشدًا سكان المنطقة بمنع أبنائهم من الاقتراب من مياه نهر النيل بغرض الاستحمام أو غيره.

وحذر الخبراء أن هذا النوع من الثعابين الضخمة، يمكنه ابتلاع طفل في عمر الخامسة عشر عامًا.

كما كشفت الشركة السودانية لنقل الكهرباء أن ثعبان أصلة الضخم تعلق بقضبان تجميع للكهرباء بطاقة 220 كيلوفولت بمحطة كيلو 10 التحويلية جنوب الخرطوم، مما أدى لتشغيل نظام الحماية الآلية بالمحطة وفصل التغذية، الأمر الذي أثر على فصل التيار الكهربائي لمناطق جنوب وشرق الخرطوم، بالإضافة لمناطق العمارات والخرطوم 2، والدرجة الثالثة من الساعة الواحدة والنصف صباحا حتى الثالثة صباحًا.

ثعبان أصلة أثناء ابتلاعه لأحد المواشي في السودان، فيتو



وقال المهندس حسن عمر مدير شركة نقل الكهرباء إن المهندسين والفنيين تمكنوا من التعامل مع الوضع، وإعادة تشغيل المحطة في حالتها الطبيعية.

الثعبان أصلة سباح ماهر لا يصطاد داخل الماء



كما علقت الدكتورة رانيا باليلا، أستاذ مشارك في علم الأحياء الجزيئي بكلية العلوم بجامعة الخرطوم، قائلة: "الثعبان اصلة سباح ماهر جدًا لا يصطاد داخل الماء، يصطاد في البر، لكن لابد من تحذير الأطفال من النزول للبحر في المناطق التي زاد فيها عدد الثعبان أصلة، ونذكر بأنها محمية تحت قانون حماية الحياة البرية الساري حاليا، وإذا وجدتوها أبلغوا قوات حماية الحياة البرية، ولديهم أفرع منتشرة في كل ولايات السودان أو أبلغوا قوات الدفاع المدني.".

ثعبان (اصلة) أثناء ابتلاعه ماعز في السودان، فيتو



أما انتصار صالح خضر، المتخصصة في دراسة الثعابين السامة في السودان، فقالت إن: " توجد عائلتان من الثعابين غير سامة هما "اب دفان ـ والأصلات"، حاليًا لدينا نوع واحد من الأصلات وهو “الأصلة الجبلية الأفريقية” وهذه منتشرة على مستوى السودان لكنها تواجه تهديد جراء الصيد الجائر للحصول على الجلود، بالتالي أعدادها في نقصان مما يتطلب الوعي للمُواطنين ومكافحة المهددات، لأن الصيد الجائر يتسبّب في خلل للنظام البيئي.

التحذير من ظهور ثعبان أصلة في السودان



ظهور ثعبان الأصلة الضخم ليس جديدًا على المنطقة الشمالية، فقد حذرت بعض الصفحات السودانية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عام 2022 من ظهور ثعبان الأصلة، الذي أرعب سكان المنطقة بعد مهاجمته لحظائر المواشي، وابتلاعه لبعض الماعز والأبقار، حيث التقطت ديار الدناقلة "البيت النوبي" السودانية، صورة من منطقة "تنري المحس" شمال السودان، وقالت "ديار الدناقلة" السودانية عبر صفحتها بالفيس بوك "المرة الثانية خلال أيام، التي تظهر فيها الثعابين الضخمة فى مناطق متعددة شمال السودان، فى شكل ظاهرة وليست حالة فريدة وهذا الأمر غير معروف وغريب على المنطقة كونها لا بيئة ولا طبيعة تناسب مثل هذه الزواحف الضخمة ولم يحدث من قبل".

سوداني يصطاد ثعبان أصلة، فيتو



وحذرت الصفحة قائلة: "الأطفال خصيصا يجب توعيتهم عن المناطق الخطرة والأحراش المحيطة بالنيل".

ظهور ثعابين أصلة الضخمة يثير الفزع



كما تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور الثعابين الضخمة في شمال السودان، معبرين عن مخاوفهم ورعبهم من الظاهرة الغريبة، عبر النشطاء عن مخاوفهم قائلين: "ظهور ثعابين ضخمة من نوع (الأصلة) تهاجم بشكل متكرر حظائر الماشية وتعود إلى النيل، في ظاهرة غريبة تشهدها منطقة المحس شمالي السودان، أصبحت مصدر قلق ورعب للأهالي".

ثعبان أصلة ابتلع بقرة في السودان، فيتو



وعن مدى قوة ثعبان الأصله، قال أحد النشطاء السودانيين: " الاصلة من الفصائل التي تعيش في الترع ومياه النيل وتكثر في المناطق المتاخمة للنيل ومناطق الحشائش مفترسة جدا وقوية بامكانه افتراس حتى الإنسان فهي تلتف وتخدر بواسطة شوكة مخدرة تعيق الحركة وتلنف بكامله وتتغلص وتكسر اقوى العظام وتبتلع فريسته.. وتظل في مكانه حتى تتم عملية الهضم وتحلل الفريسة داخل المعدة"

وعلق أحد النشطاء فقال: "منتشرة عندنا في الزيداب بكثرة.. الاسبوع الماضي فقط تم قتل ٣ أصلات ابتعلت إحداهن تيس متوسط الحجم وافلتت الرابعة التي قتلت إحدى الأغنام وابتلعت صغيرها وهي بحجم كبير جدا وطول يفوق الـ٤ أمتار".

