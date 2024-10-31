أصيب شاب ثلاثينى بلدغة ثعبان داخل قطعة أرض زراعية بقرية تلراك بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

إصابة شاب بلدغة ثعبان في الشرقية

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى تلراك "قسم السموم"، باستقباله شاب «خالد.ش.م» 39 عاما، أصيب في قرية تلراك بلدغة ثعبان، داخل قطعة أرض زراعية.

الصحة: توافر الأمصال المضادة لسم الثعبان والعقرب بالمستشفيات وهذه أهم الإسعافات الأولية

وتوفر وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة لمستشفيات الحميات خدمات توفير الأمصال المضادة للدغات الثعبان والعقرب بأقسام الطوارئ ومكاتب الصحة وكذلك توفر هذه التطعيمات داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”.

الخط الساخن لتوفير مصل الثعبان والعقرب

وقالت وزارة الصحة إنه في حالة التعرض للدغة الثعبان أو العقرب يمكن الاتصال بالخط الساخن 105 للعرض على أقرب مكان يتوفر به تطعيم الثعبان أو العقرب.

متى يجب الحصول على مصل الثعبان؟

وكشفت وزارة الصحة أنه يتم إعطاء المصل المضاد لسم الثعبان في حالة ظهور هذه الأعراض

هبوط الدورة الدموية واضطراب القلب

حدوث تشنجات واضطرابات عضلية

تورم شديد واحمرار مكان اللدغة

أعراض التسمم بسم الثعبان

وتشمل الأعراض الناتجة عن التسمم بسم الثعبان الآتي:

ثقل اللسان

تنميل وخدر

ضعف عضلات العين

صعوبة البلع

ضعف العضلات

ضعف وشلل في عضلات التنفس

وأكدت وزارة الصحة ان الاسعافات للتعامل مع لدغة الثعبان تشمل ما يلي:

تنظيف مكان العضة وإجراء الغيار الجراحي اللازم

إعطاء المضادات الحيوية عن طريق الوريد

قد يحتاج المصاب إلى تركيب انبوبة حنجرية في حالة شلل عضلات التنفس.

الإسعافات الأولية في حالة لدغة العقرب

وكشفت وزارة الصحة عن الإسعافات الأولية في حالة لدغة العقرب وتتمثل فيما يلي:

1-طمأنة المصاب وابقائه هادئا

2-استخدام جسم مسطح مثل كارت لإزالة السم من سطح الجلد وعدم استخدام ملقاط لانه يسبب في زيادة السم في الدورة الدموية

3-غسل مكان الإصابة بالماء والصابون وازالة اى اشياء من مكان الإصابة لاحتمالية تورمه

4-استخدام ثلج ملفوف بالقماش على مكان الإصابة

5-الذهاب لأقرب مستشفى للعرض على الطبيب

من جانبه، كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة أن التعرض للدغة الثعبان والعقرب يمكن أن يصيب الإنسان بالتسمم والمضاعفات الخطيرة.

وتشمل أهم الأعراض التى تظهر سريعا بعد التعرض للدغ التالي:

ألم شديد مكان اللدغ

تورم

احمرار

تنميل ووخز

ارتفاع ضغط الدم

زيادة معدل ضربات القلب

صعوبة في التنفس