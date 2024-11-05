الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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سياسة

تأسيس لجان جديد في إيبارشية حلوان لضبط العضوية الكنيسة

كهنة حلوان
كهنة حلوان

عقد مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري بكنيسة السيدة العذراء بحلوان( مقر الإيبارشية)، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

ألقى نيافة الأنبا ميخائيل خلال اللقاء كلمة روحية بعنوان "احتياج الله للإنسان"، كما أثنى على تواجدهم بمؤتمر "خدام الطفولة الأول" الذي نظمته إيبارشية حلوان خلال الفترة الماضية.

وشهد اللقاء إعلان نيافة الأنبا ميخائيل تأسيس بعض اللجان بالإيبارشية وهي لجنة مرحلة المراهقة، ولجنة إعداد الخدام، ولجنة العضوية الكنسية، كما تضمن مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

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