خبير استراتيجي: 4 سيناريوهات للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية المقبلة

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الإستراتيجى والمفكر القومي، إن التحرك الأمريكي لدعم اسرائيل فى مواجهة إيران سوف يشعل الصراع في المنطقة بشكل أكبر خاصة بعد نشر أمريكا لمدمراتها وقاذفات B-52 في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفته واشنطن برسالة واضحة لإيران.

السيناريو الاول عدم وقوع حرب بين إيران وإسرائيل

واكد رفعت في تصريح لـ فيتو أن هناك أربعة سيناريوهات قادمة أولها عدم وقوع حرب بين إيران وإسرائيل وأن ما يحدث هو مجرد حرب كلامية.

السيناريو الثاني قيام إيران بضربات نوعية

وقال إن السيناريو الثانى يتمثل في قيام ايران ببعض الضربات النوعية فى بعض المناطق العسكرية والمدن والوديان الإسرائيلية بتركيز كبير دون توسع.

محور المقاومة سوف بشن هجمات على اهداف اسرائيلية نيابة عن ايران

وأكد أن السيناريو الثالث يتمثل فى ان تقوم ايران عن طريق محور المقاومة فى جنوب لبنان والحوثيين والمقاومة العراقية وحركة حماس بشن هجمات على أهداف اسرائيلية نيابة عن ايران باعتبارهم حلفاء لها.

وأضاف أن السيناريو الرابع هو قيام ايران برد واسع على اسرائيل وهذا احتمال بعيد وفي المقابل فإن اسرائيل سوف ترد وهنا ستشتعل حرب شاملة بالمنطقة.

الحل الوحيد لوقف حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني

وتابع: "الحل الوحيد لإجبار إسرائيل على هدنة هو ضرب المدن الاسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين وبالتالى لابد من ضرب ايران للمدن الاسرائيلية" وأكد أن عدم حدوث ذلك سيؤدى إلى إطالة أمد الحرب.