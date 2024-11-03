الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير: رد إيران على إسرائيل سيتجاوز 5 أضعاف عملية «الوعد الصادق»

الهجوم الإيراني علي
الهجوم الإيراني علي إسرائيل، فيتو

أكد الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، أنه منذ الساعات الأولى لقصف إسرائيل أهداف داخل إيران في 26 أكتوبر المنصرم، كان لزاما على إيران أن ترد بعملية تسمى «الوعد الصادق» الثالثة؛ لأن العقيدة الاستراتيجية للعقل الإيراني لا تقبل بضرب العاصمة طهران علنًا من دولة ما.

 

الحرب العراقية الإيرانية 

وشدد «أبو النور»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن أحد أسباب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، كان ضرب القوات العراقية لمطار طهران عام 1980، موضحا أن هذا يعني أن الاقتراب من العاصمة أو قلب الدولة الإيرانية غير قابل للتسامح.

 

الصراع الإيراني الإسرائيلي 

وأشار إلى أنه «لو استهدفت إسرائيل الأجزاء الغربية من إيران، كما فعلت في محافظة عيلام وخوزستان، كان يمكن لـإيران أن تتسامح وتمرر مثل هذه العملية، وبالتالي غلق هذه الجولة من الصراع».

 

رد إلزامي لإيران على إسرائيل لهذا السبب 

وأضاف الخبير السياسات الدولية: «لكن عندما ضربت إسرائيل طهران، فإن ذلك كان يستدعي ردا الزاميا حتميا على صانع القرار الاستراتيجي في إيران، وأتوقع أن يكون الرد الإيراني على إسرائيل كبيرا على مستوى نوعية السلاح وعدد القطع الحربية المنطلقة من إيران، أو من أراضي خارج إيران تجاه إسرائيل، وأتصور أنها سوف تكون على الأقل خمسة أضعاف عملية الوعد الصادق».

 

سر الرد الإيراني على إسرائيل قبل الانتخابات الأمريكية

ولفت الدكتور محمد محسن أبو النور، إلى أن «اختيار إيران الإعلان عن الرد على إسرائيل قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية بساعات، لأنها تعرف أن المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل هي الوكيل والمنفذ فقط لكن صناع القرار على المستوى الاستراتيجي والأمني.

محلل سياسي: إيران تهدد أمريكا وإسرائيل برد الضربة "إعلاميا فقط"

الوعد الصادق، إيران تطلق اسمًا على عمليتها المرتقبة ضد إسرائيل

 

وتابع: «عندما تعرف إيران أن أمريكا الآن في حالة سيولة سياسية، انتظارا للرئيس المقبل، فإن ذلك يعني أن إيران قررت أن ترد قبل الخامس من نوفمبر».


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل إيران الوعد الصادق طهران عملية الوعد الصادق الولايات المتحده الامريكيه

مواد متعلقة

محلل سياسي: إيران تهدد أمريكا وإسرائيل برد الضربة "إعلاميا فقط"

الوعد الصادق، إيران تطلق اسمًا على عمليتها المرتقبة ضد إسرائيل

منظمة الطيران المدني في إيران تحسم الجدل حول غلق المجال الجوي بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية

إيران تقرر إغلاق مجالها الجوي في يوم الانتخابات الأمريكية

الأكثر قراءة

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

غرق مسن في ترعة بالأقصر والإنقاذ النهري يكثف عمليات البحث عن جثته (صور)

التعليم تقرر صرف تعويض لأسرة طالب بورسعيد المتوفي وتتكفل باحتياجاتها

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

الحكومة تكشف عن توجهها مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

منوعات

المزيد

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تكرار بعض آيات القرآن الكريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المالي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads