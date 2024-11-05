الأنبا قزمان يصلي القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس بالعريش

صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة العريش.

وشارك في صلاة القداس الإلهي عدد من كهنة إيبارشية سيناء الشمالية وشمامسة الكنيسة، وبحضور شعبها المقيم بالمنطقة.

الأنبا مرقس يرسم كاهنين جديدين في إيبارشية شبرا الخيمة

فيما صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

ورسم نيافة الأنبا مرقس عقب صلاة الصلح الشماس الإكليريكي ماجد سعيد كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء وداود النبي باسم القس رافائيل، والشماس الإكليريكي مينا القس اسحق كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أبرآم بمنطقة ميت نما التابعة للإيبارشية باسم القس أفرايم.