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مكتبة الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولي "تغير المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، المؤتمر الدولي «تغير المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا: الخطوة القادمة»، وذلك بالتعاون مع جامعة سنجور وجامعة لوفان ببلجيكا، في الفترة من 12-14 نوفمبر 2024 بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.
 

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يأتي هذا المؤتمر لمناقشة أحدث المستجدات العلمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ والعمل المناخي ومن اجل مساعدة الباحثين وطلاب الدكتوراه من خلال مناقشة أحدث الموضوعات العلمية؛ وقد تم تخصيص إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة الموضوعات والأفكار العلمية لطلاب الدكتوراه بالقارة الافريقية في مجال تغير المناخ أمام لجنة علمية متخصصة.

يشارك في المؤتمر حوالي200 باحث وخبير يمثلون الدول التالية: غانا والنيجر وتشاد وكوت ديفوار والسنغال وكينيا والكاميرون ومصر، وسيشارك فيه أساتذة ومتخصصون من مختلف دول العالم، وستكون لغة المؤتمر هي اللغة الإنجليزية.
 

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