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ثقافة وفنون

الثقافة: فتح باب التقديم للمعرض العام للفنون التشكيلية بدورته الـ 45

المعرض العام بدورته
المعرض العام بدورته ال45، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبالتعاون مع الدكتورة إيمان أسامة قومسيير المعرض، عن فتح باب التقديم للمعرض العام بدورته الـ 45، والذى يحمل عنوان "من الدهشة إلى الفن".

وتهدف هذه الدورة من المعرض العام إلى تقديم تجربة بصرية متجددة تُثير الدهشة وتعكس ثراء الحركة التشكيلية المصرية، ويفتح المعرض أبوابه لمختلف الرؤى والتجارب الفنية الأصيلة والمعاصرة، في إطار دوره الريادي كشاهد على مسيرة الفن المصري وتوثيقها.

 

وتم فتح باب المشاركة للمعرض العام للفنانين فوق سن ال35، من مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024 وحتى 30 مارس 2025، على أن يكون التقديم من هنا.

خطوات التقديم للمشاركة بالمعرض العام

يقوم الفنان فوق عمر الـ 35 بملأ استمارة الاشتراك وتحميل صورة واضحة للأعمال، وذلك من خلال حساب جوجل، ويتلقى المشارك رسالة تؤكد استلام قطاع الفن التشكيلي لاستمارة الاشتراك لمزيد من الشفافية.

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قطاع الفنون التشكيلية المعرض العام المعرض العام بدورته ال45 من الدهشة إلى الفن الدكتور وليد قانوش الدكتورة إيمان أسامة

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