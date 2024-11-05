الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلال لقاء مع المحافظ، شيخ الأزهر يوافق على إقامة مشروع تنموي ضخم بأسيوط

شيخ الأزهر ومحافظ
شيخ الأزهر ومحافظ أسيوط، فيتو

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في بعض الملفات ذات الصلة.

 

وفي بداية اللقاء أعرب محافظ أسيوط عن شكره وتقديره لجهود الأزهر الشريف في دعم المحافظة، ودور الأزهر التنموي في خدمة المجتمع والمواطنين مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الأزهر والمحافظة لتحقيق هذه الأهداف المشتركة مقدمًا مقترحًا لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بمنطقة سور جامعة الأزهر التي تم رفع كفائتها بما يعود بالخير على الجامعة والمحافظة وجميع المشاركين.

 

رفع الآلاف من أطنان من مخلفات هدم المباني بمنطقة سور جامعة الأزهر 

 

واستعرض محافظ أسيوط الجهود التي بذلتها المحافظة في رفع الآلاف من أطنان من مخلفات هدم المباني بمنطقة سور جامعة الأزهر والتي اعتاد المواطنون على إلقاء مخلفات الهدم بها منذ أكثر من 20 عاما مما أدى لتكوين تلال من المخلفات عجز الكثير من المسئولين عن مواجهتها.

 

واقترح المحافظ إقامة دار مناسبات كبيرة بالمنطقة ودار لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة إلكترونية تكون مرجعًا لجميع الباحثين والدارسين ومسجدًا كبيرًا بحيث يتم الحفاظ على الجهود التي تمت بالمنطقة والاستفادة منها ليكون هذا المكان منارة يشع منها نور العلم في رحاب جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط.

شيخ الأزهر: نسعى لعقد حوار «إسلامي - إسلامي» للم شمل الأمة

شيخ الأزهر يستقبل الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي (صور)

 

من جانبه رحب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمحافظ أسيوط  ، مثمنًا ما يقوم به المحافظ من مجهودات على أرض  أسيوط، مبديًا موافقته على تنفيذ المشروع ووعد بتذليل كافة العقبات لاتمام هذا المشروع التنموي الذي يخدم المجتمع.

جدير بالذكر أن هذا المشروع سيتم بالتعاون بين مشيخة الأزهر ومحافظة أسيوط، وفي إطار المشروع القومي لبناء الإنسان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومبادرته "بداية جديدة لبناء الإنسان".

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أسيوط الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بداية جديدة بداية جديدة لبناء جامعة الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب محافظ أسيوط مشيخة الأزهر مقر مشيخة الأزهر

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تحذر الشباب من "العقل التقني" في أولى ندوات أسبوع الدعوة الإسلامية (صور)

مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط يناقش الاستفادة من نتائج البحوث في تحقيق التنمية

القومي للسكان بأسيوط ينظم ندوة عن الاستثمار في البشر

تنظيم 6 جلسات بساحل سليم في أسيوط لاختيار المشروعات التنموية

رصف طريق ترعة نجع حمادي الزراعي بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النواورة الجديدة للتعليم الأساسي

محافظ أسيوط يلتقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لبحث تكثيف العمل الدعوي (صور)

جامعة أسيوط تعقد دورة تدريبية لـ 60 متدربا على النظام الداخلي للجودة

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

ليفربول ينتزع الصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

وزير المالية يكشف تفاصيل المنظومة الضريبية الجديدة أمام النواب

منوعات

المزيد

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلي في انطلاقة الموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads