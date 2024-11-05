خلال لقاء مع المحافظ، شيخ الأزهر يوافق على إقامة مشروع تنموي ضخم بأسيوط

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في بعض الملفات ذات الصلة.

وفي بداية اللقاء أعرب محافظ أسيوط عن شكره وتقديره لجهود الأزهر الشريف في دعم المحافظة، ودور الأزهر التنموي في خدمة المجتمع والمواطنين مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الأزهر والمحافظة لتحقيق هذه الأهداف المشتركة مقدمًا مقترحًا لتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بمنطقة سور جامعة الأزهر التي تم رفع كفائتها بما يعود بالخير على الجامعة والمحافظة وجميع المشاركين.

رفع الآلاف من أطنان من مخلفات هدم المباني بمنطقة سور جامعة الأزهر

واستعرض محافظ أسيوط الجهود التي بذلتها المحافظة في رفع الآلاف من أطنان من مخلفات هدم المباني بمنطقة سور جامعة الأزهر والتي اعتاد المواطنون على إلقاء مخلفات الهدم بها منذ أكثر من 20 عاما مما أدى لتكوين تلال من المخلفات عجز الكثير من المسئولين عن مواجهتها.

واقترح المحافظ إقامة دار مناسبات كبيرة بالمنطقة ودار لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة إلكترونية تكون مرجعًا لجميع الباحثين والدارسين ومسجدًا كبيرًا بحيث يتم الحفاظ على الجهود التي تمت بالمنطقة والاستفادة منها ليكون هذا المكان منارة يشع منها نور العلم في رحاب جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط.

من جانبه رحب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمحافظ أسيوط ، مثمنًا ما يقوم به المحافظ من مجهودات على أرض أسيوط، مبديًا موافقته على تنفيذ المشروع ووعد بتذليل كافة العقبات لاتمام هذا المشروع التنموي الذي يخدم المجتمع.

جدير بالذكر أن هذا المشروع سيتم بالتعاون بين مشيخة الأزهر ومحافظة أسيوط، وفي إطار المشروع القومي لبناء الإنسان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومبادرته "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ