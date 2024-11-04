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وكيل تعليم قنا يوجه بتحري الدقة عند تخصيص أنصبة المعلمين من الحصص

هانى عنتر الصابر
هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

ترأس هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الإثنين، اجتماع مديري مدارس التعليم الثانوى الفنى بجميع أقسامه ( التجارى - الصناعى- الزراعى - الفندقى )، وذلك بحضور الدكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفنى مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية وأسامة قدوس مصطفى مدير ادارة العلاقات العامة والمهندس محمد السمان مدير ادارة التعليم الصناعي، والمهندس سيد ياسين مدير إدارة التعليم الزراعى، والمهندس عبدالكريم عكاشة مدير ادارة التعليم التجاري والاستاذ محمد نور رئيس قسم التعليم الصناعي بالمديرية.

وشدد عنتر خلال الاجتماع على تكثيف المتابعة الدورية والمفاجئة لمدارس التعليم الفني بأنواعها التجاري والزراعي والصناعي، والتوسع فى مشروع رأس المال بالمدارس، والالتزام بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي ولائحة الانضباط الإدارى داخل مدارس التعليم الفنى، وتركيب الكاميرات للحماية من السرقات.

كما وجه وكيل الوزارة بإعداد  كشوفات بحضور هيئة التدريس والاستعداد لعمليات الجرد للأقسام والمدارس الفنية، ومراجعة سجلات 5 سلوك المدون بها حضور الطلاب والالتزام بتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، والتأكد من ارسال اخطارات أولياء الأمور بنسب الغياب.

تخصيص أنصبة المعلمين

كما شدد "عنتر" على تحرى الدقة عند تخصيص أنصبة المعلمين من الحصص، وتكليف الزائد عن الفصول الفعلية بالعمل لسد العجز في المدارس الأكثر احتياجا.

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قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم

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