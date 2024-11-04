وكيل تعليم سوهاج يحيل مديري مدرسة باصونة الإعدادية المشتركة ونجع هلال للتعليم الأساسي للتحقيق

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إحالة مدير مدرسة قرية باصونة الإعدادية المشتركة ومدير مدرسة نجع هلال للتعليم الأساسي بإدارة المراغة التعليمية للتحقيق الفورى والعاجل لعدم انتظام واستقرار العملية التعليمية بهم ومخالفة اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة للعمل داخل مدارس المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من مدارس المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج لمتابعة انتظام واستقرار العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة والاطمئنان على تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية.

وكيل تعليم سوهاج يرصد عددا من المخالفات الإدارية وسوء العملية التعليمية بالمدرسة

وخلال جولته وتفقد مدرسة باصونة الإعدادية المشتركة بالمراغة بحضور الأستاذة مني طرخان مدير إدارة المراغة التعليمية وجد فصل دراسي لحصة كاملة فى فناء المدرسة بدون المعلم الأساسى أو المعلم الاحتياطي أو المشرف المكلف بمتابعة انتظام الطلاب والحصص الدراسية بالمدرسة والذى أدى بدوره إلى عدم انتظام الدراسة بالمدرسة إضافة إلى سوء النظافة العامة داخل المدرسة،

أيضا رصد وكيل الوزارة عددا من المخالفات الإدارية الخاصة بدفاتر واحد سلوك الخاصة بالطلاب والمتعلقة بتسجيل غياب وحضور الطلاب والتى تبين عدم مطابقة تلك الدفاتر مع الدفاتر الورقية الخاصة بتسجيل حضور وغياب الطلاب بجانب عدم مطابقة كشوف توزيع الإشراف اليومى للمعلمين على أرض الواقع.

حيث إن المعلمين المشرفين على بعض الأدوار بالمدرسة والفناء غير متواجدين لأداء العمل المكلفين به مما أدى إلى عدم انتظام الدراسة بالمدرسة إضافة إلى مخالفة مدير المدرسة للوائح والقوانين الخاصة بدفاتر تحركات العاملين بالمدرسة، كما تبين عدم وجود أى طفايات حريق أو وسائل الأمان داخل المدرسة حيث تبين غياب العامل المسؤل عن تلك العهد وغلق الحجرة التى توجد بها طفايات الحريق مما قد يعرض المدرسة إلى أى مخاطر إذا نشب أى حريق.

وكيل تعليم سوهاج يرصد عدد من المخالفات بمدرسة نجع هلال

ايضا خلال جولتة وتفقد مدرسة نجع هلال للتعليم الأساسي بإدارة المراغة التعليمية مخالفة المدرسة للقرار الوزاري رقم (٣٠٢) واللوائح المنظمة للجمعية التعاونية لطلاب المدارس حيث تبين قيام عامل المدرسة ببيع عدد من منتجات الأغذية للطلاب فى إحدى الأماكن بفناء المدرسة دون أى متابعة أو إشراف من مدير المدرسة الأمر الذي قد يعرض الطلاب إلى أضرار صحية بالغة فى ظل سوء النظافة العامة داخل المدرسة واطمأن وكيل الوزارة على صلاحية الأغذية المدرسية التى يتم توزيعها على الطلاب وإلتزام المدرسة للوائح والقوانين الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية الصادرة من الوزارة حفاظًا على صحة الطلاب، كما اطمأن على استلام الطلاب والطالبات للكتب الدراسية ومدى تنفيذ المدرسة للقرارات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية.

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارته لمدرسة المراغة الثانوية الجديدة المشتركة مشددا بضرورة تكثيف عمليات النظافة العامة وعدم وضع أى دراجات بخارية داخل المدرسة حفاظا على سلامة وأمن الطلاب،وطالب بضرورة الاستمرار فى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب لرفع المعانة عن كاهل الأسر ومحاربة الدروس الخصوصية كما تابع مدى انتظام المنظومة الإلكترونية لأجهزة التابلت المدرسى بما يمكن الطلاب من تحقيق أعلى مستوى من التحصيل العلمى والدراسي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ