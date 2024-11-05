الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"كُتاب مصر" ومؤسسة "روئ بكردستان العراق" يوقعان بروتوكول تعاون ثقافي

توقيع اتفاقية التعاون
توقيع اتفاقية التعاون الثقافى، فيتو

وقع الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اتفاقية تعاون ثقافى بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ومؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، بكردستان العراق، بحضور الدكتور سعد الهموندي، رئيس مؤسسة رؤى، والمستشار السياسي للرئيس الكردي والوفد المرافق.

 

وأكد علاء عبد الهادي خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان العراق، والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر،  فى إطار توطيد الروابط الثقافية والأدبية بين الكتاب والمفكرين في مصر وكردستان باعتباره إقليما عراقيا مهما، مشيرا إلى أن مصر داعم دائم للتعاون بين الأشقاء في كردستان العراق، وتجمعنا روابط  تاريخية فى مجالات عدة.

 

 تعميق العلاقات الثقافية بين كتاب  مصر وكتاب ومفكري كردستان العراق

من جانبه، أكد الدكتور سعد الهموندي، رئيس مؤسسة رؤى، أن زيارة وفد مؤسسة رؤى الي اتحاد كتاب مصر، يأتى في إطار التعاون الثقافي  المشترك بين المؤسسة، ونقابة الكتاب المصريين بهدف تعميق العلاقات الثقافية بين كتاب  مصر، وكتاب ومفكري كردستان العراق. 

حضر حفل التوقيع من الجانب الكردي، الدكتور هشام فالح، المدير التنفيذي لمؤسسة رؤى ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة صلاح الدين، والدكتور حسام الغزالي، مدير قسم التدريب والتطوير ومدير البرامج في قناة سامراء الفضائية، وحضر اللقاء من نقابة الكتاب الشاعر والإعلامي السيد حسن نائب رئيس النقابة، والشاعر زينهم البدوي السكرتير العام، والكاتب الصحفي أشرف أبو الريش المستشار الإعلامي للنقابة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور علاء عبد الهادي النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر اتحاد كتاب مصر كردستان العراق الدكتور سعد الهموندي الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الدكتور سعد الهموندي رئيس مؤسسة رؤى

مواد متعلقة

اتحاد الكتاب يرشح شخصيات مصرية وعربية لجوائز الدولة

اتحاد الكتاب يطلق إذاعة الأدب العربي احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

رغم العروض السعودية المغرية، وجهة أوروبية مفاجئة لمحمد صلاح في الموسم المقبل

رئيس دولة عربية يصدر قرارًا بالعفو عن 4000 شخص محكوم عليهم نهائيًا

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

منوعات

المزيد

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية خلال القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

استعينوا بهذا الاسم، رسالة علي جمعة لليائسين من نصر الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads