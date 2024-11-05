تحرير 126 محضر مخالفات تموينية بمحافظة الدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية بتموين الدقهلية حملات مكثفة بنطاق المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وتمكنت الحملات من ضبط العديد من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن محافظة الدقهلية بلغت 126 محضرا، وتم إحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرت أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة.

وقد أكد" مرزوق" أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال" اللواء مرزوق "أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 126 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة.

وقرر " مرزوق " إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحريز 99 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة، حيث تم ضبط وتحرير 27 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة على المخابز محاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود بون صرف وعدم نظافة ادوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الانتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وتجميع بطاقات وعدم وجود ميزان..

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر استخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد " مرزوق" على أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.