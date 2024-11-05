"إعادة التدوير وتقليل النفايات"، ندوات توعوية بمدارس الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة بالمدارس.

تفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات ندوات توعية بمدارس الدقهلية

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية "للتنمية البشرية.. بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذا لتوصيات قمة المناخ بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية ووفقا لخطة مصر 2030 للتنمية المستدامة ورفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع..



وفي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استمرت أعمال وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودوره في الحفاظ على البيئة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة.

الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة

كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم..



تفعيل المشاركة الطلابية بالمدارس

وأوضح "مرزوق" أنه وفقا لخطة البرنامج فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ برامج التوعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع الاستمرار في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والأندية الرياضة والاستمرار في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديريةالتربية والتعليم والتي تستهدف كوادر التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتفعيل المشاركة الطلابية بالمدارس التي تتعدى أكثر من 1000 طالب وطالبة.



وفي هذا السياق أوضح محمد كمال حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي اليوم بمدرسة هشام بركات التجريبية للغات بطلخا والذي استهدفت رفع الوعي البيئي والتثقيفي لطالبات المدرسة بالصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية وأصحاب المصلحة من كوادر التنمية المستدامة بالإدارات التعليمية بالمحافظة

وتضمن البرنامج عرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والتعريف بأعضاء فريق عمل وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.



ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج بالتنسيق مع مديرية التربية بمتابعة الاستاذ اشرف السيد وكيل وزارة التربية والتعليم والسيد مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية وحضور كل من إيمان الكحلاوي مديرة المدرسة، إيمان ياسر، نرمين علام بالمدرسة.

وقد حاضر في الندوة الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات، ابراهيم فاروق بالتنمية المستدامة بإدارة طلخا التعليمية وأشواق أبو زيد مسئول التوعية بادارة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة طلخا وتم شرح البرنامج التدريبي لكافة فئات الطلبة، وسيتم تنفيذ التطبيق العملي للمستفيدين من الندوات بمرافق المعالجة والتدوير لرفع الوعي لديهم وتثقيفهم بالمنظومة كاملة ليصبحوا سفراء البيئة كل في مكانه من خلال وعيهم الكامل بمجهودات المحافظة في هذا الملف.