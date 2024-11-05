التحقيقات تكشف سبب حريق سيارة واصابة قائدها في القاهرة الجديدة
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة حول حريق نشب داخل سيارة وأسفر عن إصابة قائدها بتوقف عضلة القلب بطريق القاهرة السويس.
وتبين أن ماسا كهربائيا اندلع في أسلاك السيارة فنشب الحريق ولم يكن يوجد في السيارة اسطوانة اطفاء حريق
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا يفيد باشتعال النيران في سيارة بالكيلو 4.5 ووجود مصاب.
علي الفور انتقلت القوات الامنية مدعومة بسيارة إطفاء، بالفحص تبين اشتعال النيران داخل سيارة ملاكي أمام مطعم، وتم نقل مصاب إلى مستشفى الكهرباء لتلقي العلاج اللازم.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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