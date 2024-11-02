الاستعلام عن حالة شخص أصيب في حريق سيارة بطريق القاهرة السويس

امرت نيابة القاهرة الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لسائق سيارة أصيب بتوقف عضلة القلب عقب اشتعال النيران بسيارته الملاكي بطريق القاهرة السويس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا يفيد باشتعال النيران في سيارة بالكيلو 4.5 ووجود مصاب.

علي الفور انتقلت القوات الامنية مدعومة بسيارة إطفاء، بالفحص تبين اشتعال النيران داخل سيارة ملاكي أمام مطعم، وتم نقل مصاب إلى مستشفى الكهرباء لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.