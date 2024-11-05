رفع 470 طن مخلفات من شوارع المنصورة

تشهد محافظة الدقهلية تكثيف أعمال النظافة ومراقبة أداء شركات كنس الشوارع الذي تم التعاقد معها بنطاق حي شرق وحي غرب المنصورة.



وتمكنت الحملات من رفع 470 طن مخلفات بلديه و20 طن اتربه وناتج تقليم أشجار بنطاق مدينة المنصورة في إطار خطه المحافظه لتحسين البيئه وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية" بتكثيف اعمال النظافه ومراقبه أداء شركات كنس الشوارع الذي تم التعاقد معها بنطاق حي شرق وحي غرب المنصوره وذلك بمتابعة ومراقبة الادارة العامة للمخلفات الصلبةبديوان عام المحافظة

رفع 470 طن مخلفات بلديه و20 طن اتربه

وأوضح "مرزوق"انه تم رفع 470 طن مخلفات بلديه و20 طن اتربه وناتج تقليم أشجار بنطاق مدينة المنصورة في إطار خطه المحافظه لتحسين البيئه ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة..

تنفيذ اعمال متابعة تكيثف جهود النظافة



ومن جانبه اوضح محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" فقد تم التنسيق مع محمد امين رئيس حي شرق المنصورة والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة لتنفيذ اعمال متابعة تكيثف جهود النظافة حيث تم غسيل ارصفه كورنيش المشايه السفليه وكنس الاتربه بالمشايه وتشغيل المكنسيات بكافه الشوارع الرئيسيه بمدينه المنصوره وتقليم أشجار الجزيره الجانبيه بشارع سعد زغلول مشيرا الي انه تم التأكيد علي انتظام أداء خدمات النظافة علي مدار الثلاث ورديات طوال ال ٢٤ ساعه يوميا.

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