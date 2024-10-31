الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظات

حملات نظافة بشوارع نجع حمادي للحفاظ على المظهر الحضاري بقنا (صور)

نظافة شوارع قنا،
نظافة شوارع قنا، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، حملة استهدفت طريق مصر / أسوان السريع بداية من حدود القرية مع قرية فاو قبلى وحتى حدود القرية مع قرية السلامية، ومدخل القرية وجوانب الأرصفة والطرقات لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ومدخل القرية والطريق السريع، بكافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

الاهتمام بمنظومة النظافة بقنا

وفي السياق، شدد أنور جمال، رئيس المدينة، على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الإشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، ولا يأتى هذا بالثمار المرجوة منه إلا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادي.

 


وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

تكثيف أعمال النظافة بقنا

وذلك بناء على تعليمات  أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والإشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وحفاظًا على الوجهة الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة، ولخلق جو بيئى نظيف ولفتة حضارية تعود بالإيجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوي.

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