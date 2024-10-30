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محافظات

محافظ الدقهلية: مصانع التدوير تستقبل شهريًّا 3500 طن مخلفات

جولات علي اماكن تدوير
جولات علي اماكن تدوير القمامة بالدقهلية، فيتو

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن مصانع التدوير تستقبل شهريًّا 3500 طن مخلفات بلديه. 

وأوضح "مرزوق" أن لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف على أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة.

وتابع"مرزوق" أن محافظة الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريًّا 3500 طن مخلفات بلدية، ويجري حاليًّا أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقية مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوربي.

وأضاف  "مرزوق" أنه يوجد 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.
 


وقد وجه  "مرزوق" الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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