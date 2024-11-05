كيف أقضى الصلوات الفائتة من سنين؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة لو أنا مش بصلى من صغير، وهل تغنى النوافل عن الفروض الفائتة؟

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،: "النوافل لها فوائد كثيرة، ولكن من المهم أن نعلم أن جمهور الفقهاء يتفق على أنه إذا ترك المسلم صلاة مفروضة، يجب عليه أن يقضيها في وقتها، أي أن يُصلي الظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، والمغرب مع المغرب، وهكذا".

أمين الفتوى: القول باعتبار النوافل كتعويض عن الفروض هو قول ضعيف في الفقه

وأضاف: "القول باعتبار النوافل كتعويض عن الفروض هو قول ضعيف في الفقه، ولا يُفتي به إلا لمن تعذر عليه الصلاة، فإذا جاء إليك شخص قال إنه انقطع عن الصلاة لمدة 10 سنوات، ونسأل الله العافية، في هذه الحالة يمكننا أن نقول له: يمكنك أخذ بهذا القول تيسيرًا عليك، رغم أنه ضعيف".

وأكد: "الأصل هو قضاء الفرائض في أوقاتها، وهذا هو الأولى، ومن الأفضل أن تصلي النوافل بقدر استطاعتك، ولكن ينبغي أن تبقى الفرائض في المقدمة".