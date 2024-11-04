هل النساء أكثر أهل النار؟، أمينة الفتوى توضح الحديث النبوي (فيديو)

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار"، يتطلب فهمًا دقيقًا وسياقًا تاريخيًا.

هل النساء أكثر أهل النار؟

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء مع الإعلامية سالي سالم بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، إلى أن النساء في المجتمع أكثر عددًا من الرجال، وهذا ليس دليلًا على دخولهن النار جميعًا، بل هو إشارة إلى الواقع الديموجرافي، فعندما نتحدث عن التعداد السكاني، نجد أن النساء يشكلن غالبية السكان، وهذا لا يعني أن جميع الرجال أو النساء في النهاية سيذهبون إلى الجنة أو النار.

وتطرقت إلى أن الحديث يتضمن أيضًا أن النساء يمكن أن يكن أكثر أهل الجنة، حيث إن هناك أحاديث تشير إلى أن الرجل في الجنة سيكون له أكثر من زوجة، مما يدل على تكريم المرأة في الآخرة.

ولفتت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن الساعة، كان جوابه حول ما أعده الناس لها، مما يشير إلى أهمية التركيز على العمل الصالح والتحضير للآخرة بدلًا من الانشغال بالأسئلة التي قد تثير الجدل.

وأوصت الخولي بضرورة استشارة أهل العلم لفهم النصوص الدينية بشكل صحيح، وأن التركيز يجب أن يكون على الأفعال الإيجابية، مثل الصدقة والعمل الصالح، بدلًا من القلق بشأن الأحاديث دون فهم معانيها العميقة.

