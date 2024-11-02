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دين ودنيا

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

الشيخ هشام ربيع،
الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاده إنها تعيش مع حماها وحماتها وتواجه بعض المشاكل. من هذه المشاكل أن الحما لا تهتم بزوجها وتتركه وحده معظم الوقت، لكنها تحاول مساعدته، ومع ذلك أحيانًا يكون تعامله معها سيئًّا، فهل تُحاسب على معاملته؟

 هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،: "لا يجب أن تشعر بأي إثم في معاملتها له، بل على العكس، يظهر ذلك طيب معدنها وحسن أخلاقها، إذ أنها تقوم بعمل ليس مفروضًا عليها".

وأضاف: "هناك بعض المشاكل الأسرية التي تنشأ بسبب تدخل أهل الزوج أو الزوجة، خاصة في الريف، حيث يُطلب من الزوجة أن تهتم بأهل زوجها، وهذا يعتبر خطأ، فليس من الشرع أن تكون ملزمة بذلك، ولكن من العرف الاجتماعي أن يُعتبر الحما كوالديها".

وتابع: "نحن هنا نتحدث عن العدل والإنصاف، لا يمكن لأحد أن يُلزمها بخدمة حماتها أو حماها، ولكن، يجب أن تحترم الأعراف الاجتماعية ولطف الأصل، وعليها أن تأخذ في اعتبارها أن زوجها يحتاج إلى دعمها ورعايتها".

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