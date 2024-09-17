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محافظ أسيوط يوجه بتركيب طلمبات البوسترات بمحطة مياه النواورة

محطات المياه بقرية
محطات المياه بقرية النواورة بأسيوط، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط محطة مياة نجوع المعادي ومحطة مياه النواورة الارتوازي بمركز البداري للوقوف على الحالة الفنية لها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضخ المياه بكميات مناسبة استجابة لشكاوى المواطنين بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري بتضررهم من زيادة نسبة الأملاح بمياه الشرب.


ورافقه خلال الجولة المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس بهاء أبوالنجا نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية رئيس قسم المشروعات بالشركة، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري.

 

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه نجوع المعادي 


بدأ المحافظ جولته بتفقد محطة مياه نجوع المعادي بمركز مدينة البداري بغرفة التشغيل واستمع إلى شرح وافي من مسؤولي المحطة عن مراحل التشغيل بدءًا برفع المياه من آبار ارتوازية وتنقيتها في الفلاتر ثم رفعها في الصهاريج تمهيدًا لضخها بالشبكة العمومية واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين بتضررهم من زيادة نسبة الأملاح بمياة الشرب.

 

عرض تقرير فني وافي عن الحالة الفنية للآبار


ووجه محافظ أسيوط؛ بإجراء الدراسات الفنية اللازمة مع سرعة عرض تقرير فني وافي عن الحالة الفنية للآبار مع وقف ضخ المياه من الآبار الارتوازية والاعتماد على المياة من محطة تل زايد المرشحة في الوقت الذي تقوم فيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات المياة النقية في الأماكن المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين.

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واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد محطة مياة النواورة الارتوازي ووجه بسرعة تركيب طلمبات البوسترات ب٣ طلمبات للعمل على زيادة ضغوط المياه لضمان وصولها إلى المناطق المرتفعة في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المقرر.

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