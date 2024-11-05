حسن عابدين.. كواليس هروبه من حكم الإعدام.. بدأ حياته الفنية من المسرح العسكري.. حكاية دور أشعل الانتقادات ضده.. وهذه وصيته الأخيرة لأولاده

حسن عابدين، فنان قدير قدم أدوارا متميزة، جمع بين الكوميدى والتراجيدى سواء كان فى المسرح أو السينما او الدراما، بدأ في المسرح العسكري عندما كان متطوعا في الجيش، لعب أدوار متعددة ومتنوعة، وأجاد فى دور الموظف العمومى والمدير الشريف، شارك فى أدوار كانت محل انتقادات ضده، ورحل فى مثل هذا اليوم 5 نوفمبر عام 1989.

ولد الفنان حسن عابدين عام 1931 ببنى سويف ونظرا لعشقه للفن لم يستكمل تعليمه وبدأ حياته وهو في الثامنة عشرة من عمره متطوعا في الجيش أثناء حرب فلسطين عام 1948 مع صديق طفولته وشبابه الذي امتهن التمثيل فيما بعد إبراهيم الشامي، وعرف بروح الثورة والغيرة على البلاد واستطاع في حرب فلسطين قتل إسرائيليين، وتم القبض عليه ليحكم عليه بالإعدام ولولا اقتحام صديق له المحكمة وهو يرتدي حزاما ناسفا وهدد بتفجير نفسه إذا لم يتم الإفراج عن حسن عابدين وزملائه.

البداية مع المسرح العسكرى

انضم حسن عابدين للتمثيل في بداية ثورة يوليو إلى المسرح العسكرى ثم فرقة يوسف وهبى فقدم خلالها العديد من الأدوار التى تحمل أغلبها إسقاطات سياسية،، ثم أنضم إلى فرقة مسرح التليفزيون، فبدأ مع التليفزيون قبل السينما، ومن أشهر أدواره المسرحية في مسرحية ثمن الحرية التي كتبها الرئيس جمال عبد الناصر في دور قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت، ومسرحيات الطفل المعجزة، نادى العباقرة، ملك يبحث عن وظيفة، نرجس، الرعب اللذيذ،و " مسرحية عش المجانين " التى تألق فيها الفنان حسن عابدين وقد كانت مشاهده مع محمد نجم بطل المسرحية من أهم المشاهد الكوميدية فى تاريخ المسرح المصرى، خاصة في الحوار الذي يدور بينهما شفيق مين فيرد عليه نجم بالإفيه الشهير “شفيق يا راجل".

الفنان حسن عابدين

من أشهر أدوار الفنان حسن عابدين سواء فى المسرح أو السينما أو التليفزيون دوره فى مسرحية “على الرصيف” الذى أدى فيه دور عبد الصبور أفندى أمام الفنانة سهير البابلى، حيث أطلق فيها الإفيه الشهير " كله على كله ولما تشوفه قوله ".

برئ فى المشنقة أول أدواره

بعد نجاحه فى المسرح وفى سن متقدم اتجه الفنان حسن عابدين الى السينما فقدم أول أدواره في فيلم “بريء في المشنقة “ عام 1971 تبعه عشرات الأفلام منها (سنة أولى حب، على من نطلق الرصاص، ريا وسكينة، العذاب فوق شفاه تبتسم، فيفا زلاطة، عنبر الموت).

عودة بعد الاعتزال بنصيحة الشيخ الشعراوى

أيضا من أشهر أدوار حسن عابدين دور الباشا فى فيلم " درب الهوى " وإطلاقه إفيه " أنا عايز واحدة تهزأنى" أثناء علاقته مع احدى بائعات الهوى والفيلم من إخراج حسام الدين مصطفى، قصة إسماعيل ولي الدين، وسيناريو مصطفى محرم، وبطولة مديحة كامل ويسرا ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي وشويكار، كان لهذا الدور تأثير سيئ عليه حتى إنه ندم على المشاركة فيه خاصة في المشاهد التي يرقص فيها، رفضته الرقابة وتم حذف الكثير من مشاهده، وانتهى الأمر بمشادة كبيرة بينه وبين مخرج الفيلم حسام الدين مصطفى.

حسن عابدين فى فيلم درب الهوى

وبسبب فيلم درب الهوى أيضا عندما ذهب حسن عابدين في أحد الأعوام لأداء مناسك العمرة فوجئ برد فعل غير متوقع من أحد المعتمرين الذي قال له: "أبعد من هنا أنت ممثل " ورماه بالكفر أثناء محاولته الاقتراب من قبر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسبب بعض مشاهد فيلم "درب الهوى ".

وكان لهذه الجملة وقع مؤلم على نفس الفنان حسن عابدين، فانصرف وهو يبكي وأصابه الاكتئاب، واتخذ وقتها قرارا بالاعتزال إلا أن صديقه الفنان إبراهيم الشامي اقترح عليه أن يزور الشيخ الشعراوي لأخذ رأيه، فنصحه الشعراوى بعدم اعتزال الفن بشرط تقديم فن هادف، فقدم حسن عابدين حلقات تليفزيونية دينية باسم "نور الهدى" كانت بداية عودته إلى التمثيل ولكن في الدراما حيث ابتعد عن السينما نهائيا.

فيه حاجة غلط

فى الدراما، قام الفنان حسن عابدين ببطولة الكثير من المسلسلات التلفزيونية الناجحة منها (أنا وأنت وبابا في المشمش)، دور عصفور افندى في مسلسل (أهلا بالسكان)، حلقات (هي وهو) مع احمد زكى وسعاد حسنى، (فرصة العمر، العمر لحظة، برج الأكابر، فيه حاجة غلط، أبنائي الأعزاء شكرا).

حسن عابد وسعاد حسنى فى هى وهو

زادت شهرة حسن عابدين حين قدم حملة إعلانية لمشروب المياه الغازية "شويبس" الذي كان يتساءل فيها عن سر شويبس ولاقت نجاحا كبيرا، كما قدم برامج إذاعية ناجحة منها (مش معقول، عجبى) وهما من تأليف الكاتب الساخر يوسف عوف.

رحل بعد وصية ابنائه

أصيب الفنان حسن عابدين بسرطان الدم ورحل فى الخامس من نوفمبر عام 1989 وهو في الثامنة والخمسين بعد أن كتب وصيته لأولاده ينصحهم فيها بتقوى الله وألا ينسوا للحظة واحدة أن الموت آت لا شك فيه، وأن العمر لحظة، وأن الدنيا وما فيها من متاع لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وأوصاهم بمداومة الصلاة وعدم النواح أو فعل أى بدع في جنازته بعد رحيله.

