الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان الجونة، إسعاد يونس: السيد راضي سبب معرفتي بـ سهير البابلي (صور)

ندوة إسعاد يونس،
ندوة إسعاد يونس، فيتو

تحدثت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن كواليس تعرفها على الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي، مشيرة إلى أن هذا التعارف كان وراءه المخرج السيد راضي، قائلة: "السيد راضي كان مخرجا مجنونا وكريتيڤ جدا". 

 

الجلسة الحوارية لإسعاد يونس 

وأضافت إسعاد يونس خلال الجلسة الحوارية التي يستضيفها مهرجان الجونة السينمائي: "السيد راضي كلمني.. وقالي تعالي دلوقتي هنروح مسرح الأندلس.. دخلت المسرح وكان معمول ديكور وهناك كانت قاعدة سهير البابلي وقعدت أقوله يا سيد دي سهير البابلي.. فلما روحنا لها بصت له البصة إياها.. فقالي انتي هتعملي دور سعيدة مبارك وكان في حد اعتذر عنه قبل كده.. وابتدينا نشتغل".

 

وتابعت: "ومن هنا تعرفت على سهير وهي كانت موافقة على مضض، لكن بعد كده وافقت إنها تكون صاحبتي.. وسهير ليها فضل عليا إنها وافقت اشتغل معاها". 
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي إسعاد يونس الجلسة الحوارية لإسعاد يونس سهير البابلي

الأكثر قراءة

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

اليوم، أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads