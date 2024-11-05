الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في قطر

انتخابات دستورية
انتخابات دستورية في قطر، فيتو

توجه الناخبون في قطر اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024.

بدء مشروع التعديلات الدستورية في قطر

وقبيل فتح الصناديق كانت اللجنة العامة للاستفتاء أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات والإجراءات اللازمة لاستقبال آراء المواطنين القطريين داخل الدولة وخارجها، ممن أتموا 18 عاما.

وتسعى اللجنة العامة للاستفتاء إلى تسهيل عملية إدلاء القطريين بآرائهم لإنجاح عملية الاستفتاء، من خلال فتح اللجان من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، للتصويت ورقيا عبر صناديق الاقتراع.

كما أتاحت اللجنة التصويت إلكترونيا عبر أجهزة اللوحية (الآيباد)، وذلك بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها التي تنتشر في جميع مناطق الدولة، كما تتضمن الوسائل التصويت "عن بعد" باستخدام تطبيق "مطراش 2" من داخل الدولة وخارجها.

التصويت على النصوص الدستورية في قطر

وسيكون التصويت بالاختيار بين "نعم" أو "لا" على النصوص الدستورية المعدلة، على أن تباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، لتعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.

9 نوفمبر، أولى جلسات استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه

وزيرة التضامن تبحث مع سفير قطر بالقاهرة سبل التعاون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعديلات الدستورية في قطر انتخابات قطر قطر الناخبون في قطر

مواد متعلقة

9 نوفمبر، أولى جلسات استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر

صافرات الإنذار تدوي فى إسرائيل 9582 مرة، ورئيس الموساد يتوجه إلى قطر

الأكثر قراءة

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

موعد بدء وانتهاء التصويت بصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ندب أسامة رسلان للعمل متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف

مفتي الجمهورية: علينا جميعًا التعاون لرفع الظلم عن الشعوب المظلومة وفي مقدمتها فلسطين

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

هزة جديدة في سعر الدولار بسبب مخاوف انتخابات الرئاسة الأمريكية

نشاط الرئيس السيسي في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة (فيديو وصور)

7 ولايات حاسمة في تحديد هوية الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

منوعات

المزيد

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الصبر على الابتلاء والعوض من الله بالدليل من السنة النبوية والقرآن الكريم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads