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أخبار مصر

وزيرة التضامن ونظيرتها القطرية تتفقدان معرض ديارنا

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

اصطحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، في جولة تفقدية لمعرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

واطلعت الدكتورة مايا مرسي ومريم بنت علي بن ناصر المسند  على المنتجات الحرفية المتنوعة المعروضة داخل المعرض، والتي تتنوع  بين "خيامية، ونحاس، وفضة، وتطريز على القماش، وجلود مطعمة بالنحاس، وصدف".

وأشادت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر بجودة المنتجات المعروضة للأسر المنتجة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الوزارتين  في هذا المجال بما يعود بالفائدة على الجميع.

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