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رياضة

حساب الدوري الإنجليزي يحتفل بسجل أهداف محمد صلاح: لا يتوقف أبدا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

سلط الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، اليوم الإثنين، الضوء على سجل أهداف النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في البريميرليج، منذ ظهوره الأول في موسم 2017-2018.

 

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصة "إكس": أن محمد صلاح أثبت منذ انتقاله لنادي ليفربول أنه لا يتوقف عن تسجيل الأهداف، حيث يسجل صلاح أهدافا مع الريدز في كل موسم يشارك فيه بالبريميرليج.

 

السعودي يرغب في ضم محمد صلاح للعب مونديال الأندية 

وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، قبل كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وتقام منافسات النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا الصيف المقبل.

وأضافت أن الهلال يسعى جاهدًا لضم صلاح قبل مونديال الأندية، وسينتظر حتى الصيف المقبل وانتهاء عقده مع ليفربول.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح المجال أمام الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لضم لاعبين جدد، قبل البطولة، بشكل استثنائي.

وبناء عليه، سيكون بإمكان الهلال ضم محمد صلاح بين 1 و10 يونيو، قبل انطلاق البطولة في 15 من الشهر نفسه.

 

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