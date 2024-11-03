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رياضة

مانشستر يونايتد يحقق أسوأ بداية في الدوري الإنجليزي منذ 38 سنة

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

حقق مانشستر يوناتيد أسوأ بداية له في تاريخ الدوري الإنجليزي، منذ 38 عاما، بعد تعادله مع ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت في ملعب أولد ترافورد.

وتعد هذه هي أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986، حيث رفع الفريق رصيده بالتعادل أمام تشيلسي إلى 12 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليكتفي الفريق بتحقيق 12 نقطة من أصل 30 بعد 10 مباريات خاضها وهي البداية الأسوأ للشياطين الحمر منذ 38 عاما.

وقاد مانشستر يونايتد في المباراة نجمه السابق رود فان نيستلروي بشكل مؤقت لحين تولي البرتغالي روبن أموريم تدريب الفريق عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

 

مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي

وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره تشيلسي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في قمة لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأولد ترافورد".

سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 69 فيما تعادل لـ تشيلسي لاعب الوسط موسيس كايسيدو في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

 

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد 

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مالو جوستو- ويسلي فوفانا- ليفي كولويل- رييس جيمس.

في خط الوسط: روميو لافيا- موسيس كايسيدو- كول بالمر.

في خط الهجوم: نوني مادويكي- بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي 

 

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي- ماتياس دي ليخت- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز- كاسيميرو- مانويل أوجارتي.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- ماركوس راشفورد.

 

 

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي 

التقى مانشستر يونايتد مع تشيلسي في 164 مباراة في جميع المسابقات، ونجح الشياطين الحمر في تحقيق 65 فوزًا مقابل 46 لتشيلسي، فيما سيطر التعادل على 53 لقاء، وعلى مستوى تسجيل الأهداف أحرز لاعبو مانشستر يونايتد 261 هدفًا، مقابل 201 هدف لتشيلسي.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لفريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم، بعد الإطاحة بالهولندي إريك تين هاج من منصبه لسوء النتائج.

مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

أرقام وبطولات البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد (إنفوجراف)

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