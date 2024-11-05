موعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره سبورتينج لشبونة مساء اليوم الثلاثاء علي أرضية ملعب "خوسيه ألفالادي" ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لمدرب سبورتينج لشبونة، روبن أموريم، الذي سيبدأ مهمة تدريب مانشستر يونايتد يوم 11 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة



تذاع مباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثالث في جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن سبورتينج لشبونة صاحب المركز الثامن.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.