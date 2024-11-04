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رياضة

البرازيلي رونالدو يطلب استعارة نجم ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن الظاهرة البرازيلي  رونالدو نازاريو، رئيس بلد الوليد، طلب الحصول على خدمات أحد نجوم ريال مدريد هذا الموسم، على سبيل الإعارة.

 

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد طلب رونالدو، ضم إندريك مهاجم ريال مدريد، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وأشارت إلى أن تأثير إندريك تراجع تدريجيا مع مرور المباريات، وفي الوقت الحالي، يكاد يكون اللاعب خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.


ويرغب بلد الوليد، الذي يحتل المركز قبل الأخير في الليجا، في استعارة إندريك لتحسين نتائجه، خاصة وأن مشاكله الهجومية أصبحت واضحة للغاية.

وذكرت الشبكة أن فريق المدرب باولو بيتزولانو يمتلك ثاني أسوأ هجوم في المسابقة، حيث لم يسجل سوى 9 أهداف في 12 مباراة.  

ويسعى رونالدو للاستفادة من علاقته الجيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، للحصول على موافقة بشأن الإعارة.

 

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