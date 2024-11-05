السكك الحديدية تعلن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق - بئر العبد

أصدرت وزارة الهيئة القومية لـسكك حديد مصر بيانا إعلاميا اليوم، أعلنت فيه مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس، وخط كفر داوود / السادات والعكس بعربات "تحيا مصر"، فقد قررت الهيئة الآتى:



أولًا: القنطرة شرق/ بئر العبد والعكس:

• تشغيل قطار 291: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30، يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 290: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00، يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 293: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30، يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 292: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00، يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.



ثانيًا: خط بشتيل/ السادات/ كفر داوود والعكس:

• تشغيل قطار 787: بشتيل/ السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10، يصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 788: السادات / بشتيل، حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50، يصل محطة بشتيل الساعة 19:15 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 792: السادات / كفر داوود، حيث يقوم من محطة السادات 09:00، يصل محطة كفر داوود الساعة 09:50 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 793: كفر داوود / السادات، حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 11:10، يصل محطة السادات الساعة 12:05، بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 794: السادات / كفر داوود، حيث يقوم من محطة السادات 13:00، يصل محطة كفر داوود الساعة 13:50، بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 795: كفر داوود / السادات، حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 14:45، ويصل محطة السادات الساعة 15:40، بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.



وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى؛ بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين، وحيث تتميز المناطق التي يمر عليها خط كفر داوود السادات بالكثافة السكانية العالية، كما أن خط القنطرة شرق / بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء الحبيبة.