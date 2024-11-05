أوبرا وينفري تلقي خطابا حماسيا لدعم كامالا هاريس (فيديو)

هوليوود والانتخابات الأمريكية ، ألقت الإعلامية الأشهر في العالم، أوبرا وينفري، خطابا حماسيا، خلال تجمع انتخابي لدعم المرشحة لرئاسة أمريكا كامالا هاريس.

.@Oprah: Deciding not to decide is a vote to let other people control your future. If we show up for our country tomorrow, then we have the power to choose a leader who sees us. Kamala Harris will do her mighty best to serve all of us pic.twitter.com/pIDnA63zyo — Kamala HQ (@KamalaHQ) November 5, 2024

وقالت أوبرا:" إن اتخاذ قرار بعدم اتخاذ القرار، هو بمثابة تصويت للسماح للآخرين بالسيطرة على مستقبلك.. إذا ظهرنا من أجل بلدنا غدًا، فسنكون قادرين على اختيار زعيم يرانا.. ستبذل كامالا هاريس قصارى جهدها لخدمتنا جميعًا".

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ويلعب مجتمع هوليوود، دورا هاما، في توجيه الرأي العام، في اختيار رئيس أمريكا السابق، فيما حسمت هوليوود بالفعل اختيارها لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأيدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض.