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ثقافة وفنون

أوبرا وينفري تلقي خطابا حماسيا لدعم كامالا هاريس (فيديو)

أوبرا وكامالا هاريس،
أوبرا وكامالا هاريس، فيتو

هوليوود والانتخابات الأمريكية، ألقت الإعلامية الأشهر في العالم، أوبرا وينفري، خطابا حماسيا، خلال تجمع انتخابي لدعم المرشحة لرئاسة أمريكا كامالا هاريس.

وقالت أوبرا:" إن اتخاذ قرار بعدم اتخاذ القرار، هو بمثابة تصويت للسماح للآخرين بالسيطرة على مستقبلك.. إذا ظهرنا من أجل بلدنا غدًا، فسنكون قادرين على اختيار زعيم يرانا.. ستبذل كامالا هاريس قصارى جهدها لخدمتنا جميعًا".

 

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

 تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ويلعب مجتمع هوليوود، دورا هاما، في توجيه الرأي العام، في اختيار رئيس أمريكا السابق، فيما حسمت هوليوود بالفعل اختيارها لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأيدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض.

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كامالا هاريس كامالا هاريس وهوليوود كامالا هاريس وآوبرا أوبرا ودعم كامالا هاريس

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