كريستينا أجيليرا تغني "Fighter" في تجمع انتخابي لكامالا هاريس (فيديو)
هوليوود والانتخابات الأمريكية، دعمت المغنية، كريستينا أجيليرا، المرشحة لرئاسة أمريكا، كامالا هاريس، من خلال تأديتها أغنية الشهيرة "Fighter"، خلال تجمع انتخابي لكامالا هاريس، أقيم منذ قليل في ولاية لاس فيجاس.
هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.
ويلعب مجتمع هوليوود، دورا هاما، في توجيه الرأي العام، في اختيار رئيس أمريكا، فيما حسمت هوليوود بالفعل اختيارها لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأيدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض.
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